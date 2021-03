Oms Europa: pochi eventi gravi, avanti con i vaccini

"Gli esperti dell'Oms e dell'Ema stanno esaminando i dati sui casi di coaguli del sangue in persone che erano state vaccinate con AstraZeneca e in settimana arriveranno alla conclusione se alcune o tutte le condizioni erano legate alla vaccinazione o provocate da altri fattori causali". Lo sottolinea su Twitter l'Oms Europa ribadendo che "il numero di eventi gravi verificatisi a seguito di vaccini contro il Covid-19 è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati.

