Rapinava le studentesse che tornavano a casa da sole: arrestato a Palermo

Avrebbe preso di mira le studentesse universitarie rapinandole mentre tornavano a casa nella zona di via Ernesto Basile, al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Gli agenti della squadra mobile sono riusciti a risalire all'autore di alcune rapine, l'ultima delle quali compiuta il 23 febbraio 2020, quando una studentessa fu raggiunta nell'androne del palazzo dove vive da un uomo che le ha portato via il denaro. Una rapina molto simile nei modi e anche nei luoghi a quella denunciata da due studentesse nel 2016. I poliziotti, sulla base della descrizione fornita dalla vittima, sono risaliti all'uomo di 54 anni, riconosciuto anche come l'autore della rapina del 2016 compiuta nei confronti di altre due universitarie e fruttata un centinaio di euro. L'uomo è stato rintraccia a Firenze e arrestato. Si trova ora ai domiciliari.