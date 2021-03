Università di Catania, la diffusione del covid si attenuerà a metà aprile

La diffusione del Covid in Italia si attenuerà dalla seconda meta' di aprile. E' quanto emerge dalla pubblicazione scientifica dal titolo "Models of COVID-19 Daily Confirmed Cases in Different Countries", accettata sulla rivista Mathematics, che porta la firma della professoressa Maria Alessandra Ragusa dell'Università di Catania e dei docenti Hamdy Ahmet dell'Higher Institute of Engineering El-Shorouk Cairo, Othman Omar e Reda Elbarkouky del Physics and Engineering Mathematics Department, Faculty of Engineering e Ain Shams dell'University Cairo. "In questa ricerca - spiega Ragusa del Dipartimento di Matematica e Informatica - come modo per prevedere le prossime ondate di Coronavirus e' stato utilizzato un nuovo stato dell'arte per modellare i casi confermati quotidianamente in diversi paesi. In questo studio i paesi sono classificati in base al tempo dell'onda virale completa e alle temperature medie annuali e di conseguenza se il tempo dell'onda virale e' inferiore, la velocita' di trasmissione del virus sarà maggiore".