Operazione 'Sipario' a Catania, l'Iacp si costituirà parte civile al processo

"Verranno intraprese tutte le azioni idonee per tutelare il buon nome dell'ente. Inoltre, l'Iacp di Catania è pronto a costituirsi parte civile in ogni eventuale procedimento giudiziario qualora dovessero emergere responsabilità di qualsiasi genere o configurarsi ipotesi di reato a carico di ex dirigenti". Lo afferma in una nota, a nome del consiglio di amministrazione. il presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Catania, Angelo Sicali, in relazione all'operazione 'Sipario della Guardia di finanza condotta ieri nei confronti di 22 persone nell'ambito di un'inchiesta antimafia della Dda della Procura etnea contro il clan 'Cappello-Carateddi' in cui sono rimasti vittime imprenditori ed artisti.