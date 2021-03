Catania alla seconda sconfitta di fila, contro la Turris sbaglia anche un rigore

Momento nero per il Catania che incassa la seconda sconfitta al 'Liguori' lasciando tre punti pesanti a Torre del Greco.

I padroni di casa seppur inferiori tecnicamente, ci hanno messo il cuore contro i blasonati avversari. Ed alla fine la Turris è riuscita a chiudere il match grazie al gol partita di Longo, ben servito da Da Dalt arrivato dopo appena 18 minuti di gioco.

Gli etnei di Raffaele non ci stanno e riprendono in mano la partita, ma senza mai impegnare severamente il portiere Abbagnale.

Il Catania in avvio di ripresa ha l'opportunità di pareggiare, ma Piccolo dal dischetto degli undici metri si fa parare il rigore da Abbagnale. E' il 53' quando Romano trattiene in area di rigore Calapai e per l'arbitro è penalty dagli undici metri. Abbagnale compie il miracolo della giornata e ricarica la sua Turris. Neppure l'ingresso in campo di Di Piazza al posto di Sarao, cambia la musica. Ma al 75' è proprio Di Piazza a provarci, ma la sua bordata finisce di pochissimo sopra la traversa.

In pieno recupero al 92' Claiton sciupa banalmente per il Catania, perchè scivola al momento della conclusione.