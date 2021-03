Trasporti, Ugl annuncia lo sciopero per il 29 marzo di Blu Jet sullo Stretto di Messina

I marittimi dell'Ugl, impiegati sui mezzi navali Blu Jet nei collegamenti tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, aderiscono allo sciopero di 24 ore indetto per il 29 e 30 marzo. Lo annunciano, in una nota, il segretario provinciale dell'Ugl, Tonino Sciotto. Lo sciopero riguarderà il personale navigante, dalle 21 del 29 marzo 20:59 del 30 marzo e i dipendenti del settore amministrativo: intero turno del 30 marzo. "I marittimi protestano per le disparità dei trattamenti economici e contrattuali, rispetto i colleghi impiegati in Rfi (traghetti-navigazione) - si legge nella nota - nonostante entrambe le società appartengano al gruppo Ferrovie dello Stato e svolgano analogo servizio pubblico di continuità territoriale sullo Stretto di Messina". "Evidenziamo che, finora, le richieste avanzate all'azienda dalle parti sociali sono rimaste inascoltate", spiega il segretario provinciale Ugl Tonino Sciotto - siamo contrariati - prosegue - per la scarsa attenzione verso la vertenza con Blu Jet, che continua a causare disagi per i pendolari e per i lavoratori i quali, nonostante le molteplici serrate, non hanno ricevuto indicazioni su alcun tavolo di confronto tra vertici aziendali, lavoratori e sigle sindacali".