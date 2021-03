Modica, Palazzo Floridia non si vende: lo assicura al PD il commissario dell'ex Provincia

La recente iniziativa della Giornata internazionale della guida turistica nel segno del musicista modicano Pietro Floridia, ha contribuito a riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il futuro della casa natale dell'artista, a Modica Alta. Il Partito Democratico di Modica e Sinistra Italiana hanno diffuso una nota nella quale si annuncia che Palazzo Floridia non sarà venduto. L'immobile, come è noto, è di proprietà dell'ex Provincia regionale di Ragusa che lo acquistò nel 2001 con l'intento di realizzare un centro culturale dedicato al grande musicista modicano. Negli ultimi mesi, però, il Libero Consorzio Comunale ha cambiato idea optando per la vendita. Una soluzione non gradita agli ambienti culturali. Ora, il commissario straordinario del Libero Consorzio ha assicurato al deputato regionale del PD, Nello Dipasquale, che Palazzo Floridia non sarà venduto e che sarà ripreso il progetto di ristrutturazione. " Riteniamo questo impegno un ottimo risultato per la città di Modica e in particolare per Modica Alta; si apre la possibilità reale che il Palazzo possa diventare un polo di attrazione culturale aperto alla fruizione dei cittadini e dei turisti", afferma il consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro. " Occorre cogliere l’occasione per incrementare l’impegno affinché Modica Alta possa riappropriarsi di palazzi e siti storici, ancora oggi chiusi per interminabili lavori sospesi da anni e per i quali non si fa un solo passo avanti: Palazzo Denaro Papa, l’Albergo dei Poveri, Palazzo Polara, il Castello dei Conti, solo per fare qualche esempio". Nella nota si critica l'atteggiamento dell'amministrazione comunale che, giustamente, si è impegnata a difesa di Casa Quasimodo, ma nulla ha detto su Palazzo Floridia.

La speranza, naturalmente, è che la promessa dell'ex Provincia non rimanga tale e che non debba essere catalogata semplicemente come una buona intenzione.

NELLA FOTO, un particolare del soffitto di una stanza di Palazzo Floridia