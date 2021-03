Morto dopo il vaccino, a Catania la Marina dà l'addio al sottufficiale Paternò

Tanta folla e commozione a Catania in occasione dei funerali in Cattedrale del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, 43 anni, morto lunedì scorso dopo 17 ore dall'inoculazione del vaccino AstraZeneca nel reparto medico della base della Marina Militare di Augusta. Molte le corone di fiori presenti al rito funebre, celebrato alla presenza dei familiari più stretti del sottufficiale - la vedova Caterina Arena e i suoi due figli - e dei vertici della Marina Militare di Augusta. Dal pulpito ha parlato la sorella del sottufficiale. L'uscita del feretro in Piazza Duomo è stato salutato da un applauso della folla che, tra la commozione generale, ha accompagnato un volo di palloncini bianchi.