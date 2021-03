Covid, salgono ancora i contagi nel Ragusano: sono 557

Aumentano di giorno in giorno i positivi al Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 17 marzo i positivi sono 557: 507 in isolamento domiciliare, 41 ricoverati e 9 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Balzo in avanti a Ragusa con 119 positivi ( 13 in più di ieri), mentre a Scicli i contagi sono 127 (4 in meno di ieri). Ecco il dettaglio nei dodici comuni iblei: 58 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi , 18 Comiso,

4 Giarratana, 28 Ispica, 21 Modica, 3 Monterosso, 19 Pozzallo, 119 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 127 Scicli, 55 Vittoria. I guariti sono 8.003 mentre i morti sono 204.