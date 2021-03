Lega Sicilia – Movimento Nuova Autonomia: nasce l’intergruppo parlamentare all’ARS

All'Assemblea regionale siciliana è operativo l’intergruppo parlamentare della Lega Sicilia e del Movimento per la Nuova Autonomia. Antonio Catalfamo, Orazio Ragusa e Vincenzo Figuccia lavoreranno in intesa con Giuseppe Compagnone, Roberto Di Mauro e Salvatore Lentini nell’ottica di un sentire e di un agire comune negli interessi dei siciliani. "Stamattina a Palermo - afferma in una nota il segretario regionale, Nino Minardo - ci siamo confrontati anche assieme agli assessori regionali ai Beni Culturali ed alla Famiglia e Lavoro, Alberto Samonà e Antonio Scavone, che faranno sintesi, nella giunta Musumeci, del nostro comune progetto politico. Ci sono ora sei deputati regionali e due assessori le cui vedute e iniziative tanto nel Governo quanto nel Parlamento siciliano coincideranno. Oggi abbiano discusso in particolare della necessità di aumentare e anticipare i ristori per imprese e famiglie e di scuotere tutte le istituzioni, ad ogni livello, per concretizzare il prima possibile gli investimenti in infrastrutture in Sicilia con le risorse del “Recovery Plan”. Tra queste infrastrutture c’è, in primis, il Ponte sullo stretto di Messina, una battaglia storica degli autonomisti siciliani e che vede la Lega impegnata con tutte le sue forze. Gli altri temi portanti del confronto e della scelta unitaria di oggi sono stati l’agricoltura, i vaccini e le iniziative a tutela dei diritti dei disabili. E poi la Finanziaria, discussa in maniera anche concitata in queste ore all’ARS: l’intergruppo parlamentare di Lega e Autonomisti va compatto in aula per chiedere uno snellimento degli emendamenti e la rapida approvazione di una Legge di stabilità tanto “magra” quanto energica e netta nel dare subito aiuto e sostegno alle categorie produttive e alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia".

E, intanto, c'è da registrare l'adesione del parlamentare nazionale modicano Nino Minardo al nuovo intergruppo parlamentare “Ponte sullo Stretto. Rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud”. "La mia adesione - dichiara Minardo - è a titolo di deputato nazionale ma è pure rappresentativa di tutta la Lega Sicilia che ho l’onore di dirigere. L’intergruppo è un bel segnale della nuova visione e della nuova strategia alla base della nascita del governo Draghi. A lanciarlo sono la Lega assieme a Forza Italia e ad Italia Viva".