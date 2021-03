Ragazzo di 28 anni sparito a Campobello di Mazara: non si trova da lunedì

Da lunedì scorso non si hanno più notizie di Giovanni Russo, 28 anni, allontanatosi da casa sua a Campobello di Mazara, nel Trapanese. L'ultima volta Russo è stato visto presso il bar della stazione ferroviaria e indossava un paio di pantaloni neri e una maglia grigia. A denunciare la scomparsa è stato il padre Non è la prima volta che Giovanni Russo si allontana da casa. Era già successo nel settembre scorso, quando andò via da casa, dopo avere avuto un diverbio col padre. Il giovane fu poi ritrovato in un casolare-ovile di contrada San Giovanni, nel territorio di Campobello. Per le ricerche sono impegnati carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco che metteranno in campo anche squadre speciali con l'uso di droni. A disposizione per chi dovesse avvistarlo i numeri di telefono dei carabinieri (0924911407 - 0923932858) oppure della Polizia Municipale (3357442592).