Finisce in un pozzo mentre gioca a pallone, 16 enne salvato a Palermo

Un ragazzo di 16 anni è caduto in un pozzo profondo una decina di metri a Palermo in cortile Chiavelli, ma è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con escoriazioni su tutto il corpo ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il ragazzo stava giocando con alcuni amici a pallone. E' finito sul pozzo coperto da una soletta per recuperare la palla. Il coperchio ha ceduto e il ragazzo è precipitato per una decina di metri. Ha urlato. Gli amici hanno lanciato l'allarme. I primi ad intervenire alcuni residenti che hanno cercato di farlo risalire calando una corda. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi.