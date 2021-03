Terremoto 6.2 in Algeria, avvertito pure in Sardegna e Liguria

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l'1:04 in Italia) davanti alla costa dell'Algeria. E' stata avvertita anche in Italia la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avvenuta stanotte poco dopo l'1:00 di fronte alla costa dell'Algeria. Diverse testimonianze sono arrivate da cittadini all'Agenzia Ansa, in particolare dalla Sardegna e dalla Liguria. Non si registra comunque alcun danno.