Ragusa, più aiuti alle imprese: il M5S pronto a votare variazione al bilancio comunale

“Non saranno certo i ‘pannicelli caldi’ proposti dall’amministrazione comunale a sostenere le gravi perdite dei comparti produttivi presenti a Ragusa. Sì, è stato fatto qualcosa. Ma si può fare ancora di più e meglio. Senza discostarsi dai vincoli di stabilità. Noi lo avevamo già proposto lo scorso 2 febbraio in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021. E siamo pronti a votare domani stesso una variazione di bilancio per garantire un minimo di ristoro alle categorie più colpite, spostando la somma di 200mila euro da quel capitolo in cui le risorse erano state appostate in via prudenziale per servizi che, quasi di certo, nel corso dell’attuale anno non saranno svolti”. E’ il capogruppo Movimento 5 Stelle, Sergio Firrincieli ad affermarlo a nome dell’intero gruppo consiliare pentastellato dopo le continue e ripetute segnalazioni da parte di operatori economici che si stanno confrontando con una situazione niente affatto semplice e che, addirittura, dicono di non potere più continuare in questo modo.

"A causa dei ritardi del Governo nazionale e di quello regionale nell'erogazione dei ristori e degli indennizzi - afferma Firrincieli - si rende necessario un impegno supplementare da parte del Comune con la redistribuzione di specifiche risorse economiche, che avevamo individuato in 200mila euro, per le categorie più colpite dalla crisi. Un piccolo segnale, niente di che, ne siamo consapevoli, ma comunque utile per contribuire a supportare le attività più in difficoltà. Il sindaco di Ragusa, come il buon padre di famiglia dovrebbe prendere atto della gravità della situazione più di quanto già non abbia fatto, per dare manforte a chi sta attraversando il momento peggiore da quando ha aperto la propria attività. Se le nostre richieste a suo tempo fossero state accolte, senza bocciatura da parte della maggioranza evidentemente d’accordo con l’amministrazione, avremmo già avuto, come Comune, la possibilità di erogare un minimo ristoro. Ribadiamo, dunque, la nostra disponibilità a fornire la nostra collaborazione per andare avanti lungo un percorso che riteniamo di fondamentale importanza per aiutare, in questa fase così difficile, le nostre imprese”.