Tentò di travolgere con l'auto l'aspirante suocero: denunciato a Noto

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Noto, al termine di un’attenta attività investigativa, hanno denunciato un giovane netino, di 27 anni, per il reato di tentate lesioni personali aggravate.

Nella serata del 28 febbraio scorso, Agenti del Commissariato, intervenivano in Corso Vittorio Emanuele per una segnalazione di lite, pervenuta al 112 NUE, nei pressi della Cattedrale.

I poliziotti appuravano che, poco prima, il conducente di un’autovettura Fiat Panda, procedendo all’interno dell’area pedonale, aveva tentato di investire due pedoni.

Le successive indagini di polizia giudiziaria e la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza consentivano di acclarare che, dopo la festa del Santo Patrono San Corrado, l’autovettura in questione, viaggiando a forte velocità e contro mano, cercava di investire due pedoni ed in particolare un uomo di 62 anni.

Solo il caso ha evitato che i due pedoni riportassero serie lesioni.

Identificato l’autista della Panda si scopriva che l’insano gesto era dettato da una ritorsione per un diverbio che i due avevano avuto quando il giovane aveva tentato un approccio con la figlia dell’uomo vittima del reato.