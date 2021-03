Siracusa, 19 persone in un bar a bere e giocare a calcio balilla: sanzionati

Nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle normative anti covid, Agenti delle Volanti hanno sorpreso, all’interno di un bar, sito nella zona alta di Siracusa, 19 persone assembrate, intente a consumare bevande ed a giocare a calcio balilla, in violazione delle regole previste dalla “zona arancione” che non consentono la consumazione all’interno dei bar ma il solo Asporto di bevande e cibi.

Gli avventori sono stati sanzionati amministrativamente come anche i titolari dell’esercizio commerciale.

Inoltre, gli uomini, diretti dalla Dott.ssa Guarino, hanno denunciato un cittadino polacco, di 36 anni, sorpreso a bordo di un’autovettura, in via Algeri, in possesso di un coltello a serramanico. Quest’ultimo, unitamente ad un altro passeggero, sono stati sanzionati per violazione della normativa anti covid.