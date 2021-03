Siracusa, 2 persone segnalate per la cocaina e l'hashish

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato due uomini per aver violato la misura limitativa della libertà personale cui sono sottoposti ed hanno segnalato, all’Autorità Amministrativa competente, due giovani trovati in possesso rispettivamente di una modica quantità di hashish e cocaina.

Nel prosieguo dei servizi, gli uomini delle Volanti hanno, nel complesso, controllato 125 persone, 45 veicoli ed hanno elevato 22 sanzioni amministrative per violazione delle norme anti covid. In via santi Amato, nota piazza di spaccio, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 14 bustine di marijuana.