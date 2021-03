Rosolini, energia gratis a un' Associazione sportiva: due denunciati

Nell’ambito di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, i finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati da personale dell’Ufficio Verifiche di Siracusa della società E-Distribuzione, hanno scoperto a Rosolini un contatore di misurazione dell’energia elettrica abilmente manomesso, nonché un allaccio alla rete elettrica completamente abusivo, utilizzati per usufruire illecitamente del servizio di fornitura.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Noto, con l’ausilio dei tecnici della E- Distribuzione, accertavano come il contatore, che forniva energia ad un’abitazione privata, consentiva un risparmio del 64,86 % sui consumi. L’allaccio elettrico abusivo, invece, collocato in corrispondenza di un altro misuratore regolarmente ubicato, era atto a fornire l’energia ad un’associazione sportiva dilettantistica che usufruiva, in tal modo, di energia elettrica a costo zero. Per tali motivi l’intestatario del congegno manomesso e il rappresentante legale dell’Associazione sportiva sono stati denunciati per i reati di furto di energia elettrica (art. 624 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.).

I tecnici della società, inoltre, hanno proceduto al distacco della fornitura del servizio agli immobili che ne usufruivano illecitamente e alla rimozione del contatore e dell’allaccio abusivo che sono stati sottoposti a sequestro penale, ex art. 354 c.p.p., dai militari della Guardia di Finanza netina.

Sono in corso accertamenti per quantificare e calcolare l’esatto ammontare dell’energia elettrica sottratta e quindi del danno subito dalla società fornitrice.

L’operazione di servizio testimonia ulteriormente il ruolo strategico del Corpo della Guardia di Finanza al contrasto di ogni condotta illecita che possa ledere gli interessi della collettività e delle aziende operanti nel territorio nazionale.