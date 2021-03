Vittoria, carambola di auto sulla strada provinciale per Acate: ci sono feriti

Incidente stradale con feriti questa mattina sulla strada per Acate, ex statale 115. Una carambola di auto all'incrocio per il centro acatese ha provocato almeno due feriti che sono stati trasportati all'ospedale "Guzzardi" di Vittoria. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia municipale di Vittoria. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

FOTO, Franco Assenza.