Il covid ha fatto 4.383 morti in Sicilia, Musumeci: "Segnerà per sempre nostra Isola"

"4383. Cifra durissima di un dolore che segnerà per sempre la nostra Isola. Cifra terribile di un anno drammatico, difficilissimo, che nessuno era preparato ad affrontare. Oggi, nella Giornata che la Nazione dedica alle vittime del Covid, anche le bandiere della Regione sono a mezz'asta, nel ricordo dei 4383 siciliani che il virus si è portati via". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella Giornata nazionale in memoria della vittime del Covid19. "Ma, assieme all'omaggio doveroso, e all'abbraccio ai loro familiari, rinnoviamo - aggiunge - con tutte le nostre forze, l'impegno a far sì che, al più presto, la battaglia contro questo implacabile virus sia vinta. Uniti, ce la faremo".

Un minuto di silenzio all'Assemblea siciliana, in apertura di seduta parlamentare, per le vittime del Covid nella giornata della memoria. "Un abbraccio affettuoso va ai familiari dei nostri concittadini", ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.