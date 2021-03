Nucleo di valutazione a Rosolini, 'non luogo a procedere' per ex sindaco

"Non luogo a procedere" per l'ex sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato e gli altri imputati, coinvolti a vario titolo, nella nomuna del gruppo di valutazione al Comune. Nella sentenza è scritto che il reato commesso non è più previsto dalla legge. Incatasciato era accusato di abuso d'ufficio e di avere esercitato una sorta di clientele nella nomina del Gruppo di valutazione. La sentenza di 'non luogo a procedere' è stata estesa pure a Viviana Basilico, Simone Migliore, Gianni Cassarino, coinvolti nel processo. Era stata una candidata esclusa dal Nucleo di valutazione a presentare l'esposto dichiarando di essere stata danneggiata pur avendo i titoli.