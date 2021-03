Covid, non si fermano i contagi nel Ragusano: 564 positivi

Non si arresta la curva ascensionale dei contagi Covid nel Ragusano. Secondo il report ASP del 18 marzo i positivi sono 564: 514 in isolamento domiciliare, 40 ricoverati e 9 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I morti salgono a 206. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore: un 80enne e un 75enne, entrambi morti in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa. Aumentano i positivi a Scicli (130), a Ragusa (124), a Modica (26) e a Ispica (33). Scendono, invece, a Vittoria con 49 contagi. Questo il dettaglio nei comuni iblei: 59 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 20 Comiso, 4 Giarratana, 33 Ispica, 26 Modica, 3 Monterosso,

17 Pozzallo, 124 Ragusa, 47 Santa Croce Camerina, 130 Scicli, 49 Vittoria.