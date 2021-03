Chiuso il passaggio a livello di Ragusa Ibla, il PD: il Comune era informato?

Nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata dal Comune di Ragusa con riferimento alla chiusura del passaggio a livello, decisa dall’Anas, alla stazione di Ibla dalle 22 di questa sera, 18 marzo, alle 18 di domani. Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola. “Una decisione – spiega Chiavola – che, di fatto, taglia fuori i residenti della zona di San Giacomo e delle contrade limitrofe nei pressi della diga di Santa Rosalia i quali, per arrivare in città, dovranno fare il giro dalla strada per Modica. Una decisione presa dall’Anas alla luce di interventi che interesseranno il tratto ferroviario in questione. Ci chiediamo se Ferrovie dello Stato non abbia avvisato il Comune di Ragusa o se, ma non se ne comprenderebbe il motivo, l’amministrazione comunale abbia deciso di non fornire una comunicazione in tal senso. In ogni caso, i veicoli non potranno transitare dalle 22 di oggi e sino alle 18 di domani, almeno lo presumiamo visto che non è stata precisata in maniera specifica la giornata nei cartelli in questione, e quindi saranno costretti a ritornare indietro”.