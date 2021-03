Modica, riparte all'Anffas il servizio accoglienza e informazione

Riparte per un nuovo anno lo sportello “S.A.I” (Servizio Accoglienza Informazione) gestito dall’Anffas Onlus di Modica. Il servizio, del tutto gratuito, ha lo scopo di fornire sostegno sia alle persone con disabilità e alle loro famiglie sia alla generalità dei cittadini (a prescindere che siano o meno soci dell’associazione), fornendo le corrette informazioni circa i diritti esigibili, le norme vigenti, i servizi disponibili sul territorio.

Ecco un elenco di questioni che il “S.A.I” gestisce quotidianamente:

Agevolazioni fiscali e lavorative; Mobilità e barriere architettoniche; Provvidenze economiche; Compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali; Inclusione scolastica e lavorativa; Scuola e nuovo PEI; “Dopo di Noi” e nuove normative; Compilazione modulistica.

In più il medico Anffas è presente nelle commissioni di accertamento dell’invalidità civile (Legge 104). Il servizio è presente anche a Ragusa e Vittoria e viene gestito da una equipe multidisciplinare (assistente sociale, psicologa ecc.) grazie al prezioso contributo della Chiesa Valdese, che ha sempre creduto nel progetto e che ne è un partner di fondamentale importanza grazie al suo otto per mille.

Lo sportello è attivo il lunedì ed il giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30 nella sede Anffas in via Circonvallazione Ortisiana 206/A. Per richiedere informazioni è possibile contattare l’Anffas Onlus di Modica ai seguenti recapiti:

Tel. Fax: 0932/762877