Asp Agrigento acquista 2 ambulanze per pazienti positivi

Appena consegnate e già collaudate due nuove ambulanze, recentemente acquistate dall'Asp di Agrigento, con sistema di biocontenimento per il trasporto di pazienti Covid-19 positivi. I mezzi saranno destinati ai presìdi ospedalieri 'San Giovanni di Dio' di Agrigento e 'Fratelli Parlapiano' di Ribera e serviranno a trasferire i pazienti tra le diverse strutture sanitarie in condizioni di massima sicurezza per l'equipaggio. Il sistema di biocontenimento presente nell'abitacolo delle nuove ambulanze è principalmente caratterizzato dalla presenza di una barella portantina su cui è montato un telaio leggero che sostiene un involucro plastico trasparente. Questo particolare rivestimento dispone di un innovativo sistema di ventilazione in grado di regolare la portata d'aria e mantenere l'ambiente controllato all'interno dell'isolatore. Il sistema, a pressione negativa, utilizza speciali filtri Hepa ad alta efficienza attualmente utilizzati da numerose strutture militari nel mondo. "L'acquisto delle due nuove ambulanze con biocontenimento - dice il commissario straordinario Asp Mario Zappia - incrementa la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari durante gli spostamenti. Mezzi e strumentazione tecnologica sono di ultima generazione e rappresentano un'ulteriore arma nelle azioni di contrasto all'epidemia in corso".