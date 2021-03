Focolaio covid in casa Monopoli, rinviata la partita contro il Palermo

Monopoli-Palermo, in programma sabato 20 marzo allo stadio Vito Simone Veneziani, valida per il Girone C del campionato di Serie C, è stata rinviata. La Lega Pro «preso atto dell'istanza documentale presentata dal Monopoli e della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - ASL BA pervenuta in data 18.03.2021, nella quale si evidenzia 'la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all'interno della società sportiva» ha disposto il rinvio del match a data da destinarsi.