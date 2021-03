Legge stabilità all'Ars, governo battuto sui soldi alle Piccole imprese

Dopo un estenuante confronto in aula, a tratti molto aspro, il governo Musumeci è stato battuto al voto segreto, con diversi franchi tiratori tra le file della maggioranza, sulla norma (art.8) della finanziaria che riguardava la gestione del fondo Jeremie per finanziare le piccole e medie imprese. A rischio adesso la convenzione che il governo aveva concordato con la Banca europei per gli investimenti (Bei) per la gestione di 25 milioni di euro da destinare alle pmi. Le opposizioni, ma anche pezzi della maggioranza, hanno contestato al governo, chiedendo più volte chiarimenti, l'inserimento nella norma di una spesa massima di 500 mila euro all'anno, a carico dei fondi regionali, come costo della convenzione. A nulla è valso l'intervento del presidente Nello Musumeci che aveva proposto d'inserire nella riscrittura presentata dal governo l'obbligo di presentazione all'Ars di un report semestrale sull'utilizzo dei 500 mila euro, spiegando che dietro a queste somme non si nascondeva alcuna manivra clientelare. Prima del voto segreto, l'assessore all'Economia, Gaetano Armao, dando parere contrario al sub-emendamento, aveva detto: "Non prendiamoci in giro, con questo sub-emendamento si rende vano l'intero articolo". L'aula però ha votato la cancellazione dei 500 mila euro.