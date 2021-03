Etna, l'eruzione si ferma: prosegue attività stromboliana

L'attività di fontana di lava al Cratere di Sud-Est si è conclusa, mettendo fine alla 15esima attività parossistica dell'Etna, mentre continua l'attività stromboliana. Lo rende noto L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania che segnala, grazie alla presenza di proprio personale sul posto, la ricaduta di prodotti 'centimetrici' in località Vena e di cenere a Milo e Piedimonte. A causa delle copertura nuvolosa l'osservazione dell'attività in corso è molto limitata e discontinua. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione Est-Nord-Est. L'ampiezza del tremore risulta in diminuzione pur rimanendo ancora su valori alti. Le sorgenti vengono localizzate in vicinanza al cratere Sud-Est ad una profondità di 2.800 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica è in calo. L'analisi dei dati clinometrici per l'evento parossistico ha mostrato variazioni in diverse stazioni, con valori massimi cumulati (inferiori a 3.0 microradianti) registrati alla stazione di Cratere del Piano (Ecp). I dati della rete Gnss (Hf) nelle ultime ore non hanno mostrato variazioni significative.