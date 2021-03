Riprendono in Italia e in Paesi Ue i vaccini di AstraZeneca

Riprendono in Italia e in altri paesi Ue le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il via libera dell'Ema. Il farmaco "è sicuro ed efficace" afferma l'agenzia europea escludendo "relazioni coi casi di trombosi". "I benefici superano ampiamente i rischi - dice il dg di AIFA Nicola Magrini che spiega anche come non ci siano 'rischi per chi prende la pillola' - e il vaccino è sicuro senza limiti di età e sostanziali controindicazioni. Non è associato a un aumento del rischio trombotico, né ci sono problematiche sui lotti". Dello steso parere anche il presidente del Css Franco Locatelli. Intanto i farmacisti si dicono pronti a somministrare i vaccini, mentre il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, annuncia che le aziende pronte a collaborare alla campagna vaccinale "sono più di 7 mila: un risultato che dà la misura di come l'impresa sia a disposizione del Paese".