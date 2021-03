Tacopina informato del cambio di tecnico al Catania, Le Mura:"Opportunità per Baldini"

Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Catania. La società rossazzurra ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico chiamato a sostituire Giuseppe Raffaele, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta con la Turris. Nato a Massa, 47 anni, dopo gli esordi alla guida delle formazioni Allievi Nazionali e Primavera del Bologna, Baldini ha allenato Sestri Levante e Imolese in D e Lucchese in Lega Pro.Nel 2017-18, la vittoria del titolo italiano e della supercoppa di categoria con la Roma Under 17. In seguito, le esperienze con la squadra Primavera della Juventus, nel 2018-19, e con il Trapani in B nella prima parte della stagione 2019-20. "E un tecnico giovane, molto preparato e determinato, lo accogliamo con grande fiducia - spiega l'amministratore unico del Catania, Nico Le Mura -e siamo certi che saprà sfruttare la preziosa opportunità che gli viene concessa in una piazza prestigiosa: Catania merita il massimo, tenendo conto dell'enorme affetto e della sincera partecipazione emotiva di decine di migliaia di persone". "Si tratta di una scelta condivisa con Joe Tacopina - aggiunge Le Mura - con il quale sono costantemente in contatto per calibrare ogni intervento sulla squadra e sulla società tenendo conto del preliminare, dei passaggi opportuni in vista del closing e della necessaria programmazione futura".