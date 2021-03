Disservizi idrici lunedì 22 marzo dalle ore 8.30 alle 16.30 in contrada Zappulla. La mancata erogazione idrica della sorgente è dovuta al distacco dell’energia elettrica in quelle ore. La situazione si normalizzerà in serata.

Martedì 23 marzo si registreranno disservizi in zona Sorda per tutto il giorno a causa dei lavori di manutenzione nella condotta del serbatoio Rocciola Scrofani.