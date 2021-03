I migliori giochi di blackjack online

Il Black Jack è uno dei giochi più largamente praticati di sempre. Nel gioco l’istinto ha un importante ruolo nella buona riuscita della partita, ma non senza un accurato calcolo di probabilità. Prima di addentrarci nelle regole del blackjack, ripercorriamo la sua storia, con un accenno alla bibliografia ad esso dedicata da parte di alcune personalità di spessore.

Le origini francesi

I giochi di carte hanno storie centenarie, così antiche da risultare polverose. Una cosa però è certa, le prime partite di blackjack si svolsero in Francia, nel 1700, dove andava sotto il nome di vingt-en-un ‘’ventuno’’, praticato nei casinò francesi. Durante la Rivoluzione francese, evento che cambia le sorti dell’Europa, il blackjack viene esportato in America, dove non vi erano limitazioni sul gioco. All’epoca i primi giocatori di blackjack intuirono la meravigliosa complessità matematica che vi si nascondeva, e che richiedeva uno studio approfondito sul calcolo delle probabilità, come strategia di vincita. Negli anni del proibizionismo, il governo federale vietò il gioco, in quanto riteneva favorisse attività criminali. Si continua a giocare di nascosto, fino a che il Nevada, nel 1931, decide di legalizzare il gioco, viene edificata Las Vegas, nascono numerosi casinò, e il blackjack diviene subito oggetto di studio.

Roger Baldwin

Il primo studio risale al 1953, dagli esperimenti di Baldwin e i suoi associati. Utilizzarono la teoria statistica e calcolarono i metodi per ridurre i vantaggi del banco. Nel 1956 pubblicarono sul giornale dell’associazione statistica americana, le loro scoperte con il titolo ‘’strategia ottimale del blackjack’. Si trattava di 10 pagine, ed è così che nacque la prima guida ufficiale sul blackjack.

Edward Thorp

Soprannominato l’Einstein del blackjack, fece un passo seguente nello studio matematico del BJ. E basandosi sui calcoli di Baldwin, ne affinò la teoria, scrivendo il libro ‘’Beat the Dealer’’, sconfiggi il banco, nel quale per la prima volta emergeva la tattica del conteggio delle carte. Il libro era complesso, colmo di formule matematiche, un po’ incomprensibile per il giocatore medio, fu comunque un successo, tant’è che i casinò furono costretti a inventarsi nuove regole, a causa delle scoperte di Thorp.

Fyodor Dostoevsky

Un celebre personaggio del mondo della letteratura, appassionato giocatore, che scrive un libro dedicato al gioco: ‘’Il giocatore’’. Qui lo scrittore analizza il gioco in ogni sua forma, scolpendo un ritratto strabiliante dei diversi tipi di giocatori. Il racconto verte anche sulle diverse caratteristiche delle popolazioni europee: l’altezzoso barone tedesco, il fine gentlemen inglese, il manipolatore francese, e il polacco politicamente scorretto.

Lo scopo dei giochi di blackjack online è quello di arrivare a 21, con le carte date dal dealer. Sia per la versione online, sia per il classico, si utilizza un mazzo di carte francesi.

Figure: re, regina, jack vale 10

Carte da 2 a 20: valore corrispondente alla carta.

Asso: vale 1 o 11.

Se con le prime due carte non si ha blackjack si può scegliere se stare, chiedere carta, dividere, raddoppiare, assicurare.