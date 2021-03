Vaccinazioni anti covid, al via un hub nel Petrolchimico di Siracusa

Confindustria Siracusa ha promosso, d'intesa con l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, un protocollo per istituire l'hub di vaccinazione multi-aziendale nel polo industriale di Siracusa. L'hub vaccinale è già stato predisposto nelle scorse settimane al dopolavoro Isab-Lukoil di Città Giardino (Melilli). Sarà pienamente operativo con la firma del protocollo da parte dell'assessore della Regione Siciliana e servirà a vaccinare dipendenti delle aziende, diretti e dell'indotto, compresi i familiari, stimati in circa 15 mila persone. "Grazie all'impegno dei medici interni alle aziende e con la collaborazione degli altri medici dell'Asp di Siracusa, potremo così aumentare la sicurezza dei lavoratori" - ha commentato Rosario Pistorio, vice presidente Confindustria con delega alla salute e sicurezza. "Al primo posto la salute dei lavoratori del polo industriale che sono stati in prima linea in questo anno difficile - ha detto Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa - nella consapevolezza che la crisi economica che stiamo vivendo possa essere superata solo con la vaccinazione di massa. Non dimentichiamo che nei periodi di lockdown del Paese le nostre aziende con i loro lavoratori hanno assicurato al Paese le produzioni indispensabili per la vita delle persone".