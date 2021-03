Palazzo Tumino a Ragusa, Stefania Campo (M5S): un “aiutino” dalla Regione?

Palazzo Tumino di Ragusa “adottato” dalla politica? Attorno all’enorme immobile di oltre 32.000 metri quadrati, nella zona della stazione ferroviaria, si stanno concentrando le attenzioni, oltre che dell’amministrazione comunale, anche del Movimento 5 Stelle con la deputata regionale Stefania Campo. La parlamentare ragusana, con una recente dichiarazione, sembra fare da sponda politica alle esigenze della giunta Cassì. Il Comune, infatti, ha lanciato un progetto di partenariato pubblico-privato per realizzare nell’immobile la cittadella giudiziaria (20.427 metri quadrati), la sede del Comando provinciale della Guardia di finanza (8.470 metri quadri), uffici comunali (3.890 metri quadrati). Ma, anche, un centro commerciale, saloni di bellezza, parcheggi, forse pure un cinema. Tutto, a stretto contatto con gli uffici giudiziari. Un progetto subordinato, tuttavia, al reperimento di un acquirente e che, però, non decolla.

E qui pare innestarsi, in maniera anche elegante, la proposta dell’onorevole Stefania Campo. La Regione – dice l’esponente pentastallata – spende troppo per l’affitto, a Ragusa, di locali che ospitano uffici regionali quali la Motorizzazione civile, l’Ispettorato regionale del lavoro, l’Ispettorato regionale dell’agricoltura, la sede operativa della Protezione civile e la Condotta agraria. Secondo Stefania Campo gli affitti ammontano a circa un milione di euro l’anno, troppi per le casse regionali.

“Su Ragusa – afferma, quindi, la Campo - non si può non pensare ad un utilizzo multifunzionale di palazzo Tumino. È vero che non si tratta di una proprietà già pubblica, però nel progetto di utilizzo, essenzialmente come Cittadella giudiziaria, si potrebbe aggiungere anche il trasferimento degli uffici assessoriali che in questo momento trovano la propria sede all’interno di immobili di proprietà di privati”.

Quello della parlamentare Grillina sembra un vero e proprio “assist” alla giunta comunale del sindaco Peppe Cassì, specie dopo che non hanno avuto successo gli avvisi di manifestazione di interesse per l’acquisto di Palazzo Tumino con una operazione finanziaria di natura immobiliare grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Nessun imprenditore, infatti, ha raccolto l’invito del Comune di Ragusa che, adesso, sta virando in direzione Palermo. Un segnale è arrivato anche dalla visita, domenica scorsa, a Ragusa del presidente della Regione, Nello Musumeci, per inaugurare l’hub vaccinale all’ospedale Civile. Dopo il taglio del nastro, infatti, il sindaco Cassì ha accompagnato Musumeci nella zona della stazione, a pochi passi dall’ospedale, per illustrare i progetti dell’amministrazione sulla riqualificazione dell’area dello scalo merci. Una riqualificazione che potrebbe inglobare anche Palazzo Tumino. Con qualche contributo della Regione o con uno storno di fondi dal finanziamento già erogato per la metroferrovia, l’immobile troverebbe, senza troppo clamore, “ospitalità” in un progetto più ampio capace di far dimenticare le polemiche che si sono sviluppate attorno ad una “cattedrale nel deserto” che non trova acquirenti da oltre trent’anni. Sarà anche questo l’oggetto dell’incontro di lunedì al Comune di Ragusa tra il sindaco, Cassì, e il deputato regionale del PD, Nello Dipasquale?

Concetto Iozzia