Avola, 66 percettori del Reddito lavoreranno in 10 progetti di utilità collettiva

La Giunta comunale ha approvato 10 progetti di utilità collettiva in cui saranno coinvolti 66 cittadini percettori del Reddito di cittadinanza. I progetti approvati riguardano vari ambiti e sono i seguenti: Puliziando; Imparo i mestieri; Ri-creare; Bibliotecando al mercato; Divertiamoci insieme; Crea un evento e goditi la differenza; Tutti in rete; Progettare un evento pubblico; Organizzare le manifestazioni: creare e produrre eventi a carattere commerciale, culturale, celebrativo, relazionale; Conoscere Avola.

“Gli ambiti di intervento - dice il sindaco Luca Cannata - riguardano molti settori, dalla cura e manutenzione del verde pubblico all’istruzione alle Politiche Sociali, passando per la cultura, le attività in biblioteca, la progettazione e la creazione di eventi nonché per l’inclusione digitale. Con l’attivazione dei Puc si concretizza la presa in carico di coloro che beneficiano del Reddito di cittadinanza. Infatti, se da una parte vengono sostenuti dallo Stato in un momento di difficoltà, dall’altra il Comune propone loro di mettersi al servizio della comunità, così da impegnarsi in progetti che mirano al bene della collettività e a valorizzare le attitudini di chi attende di collocarsi nel mondo del lavoro”.

In questo particolare quanto difficile momento storico la messa in campo di progetti utili alla collettività rappresenta un segnale importante, “che è quello di lavorare per migliorare i servizi ai nostri concittadini - sottolinea l’assessora ai Servici sociali Simona Caldararo - e dare un’opportunità ai percettori del Reddito di cittadinanza di concorrere alla realizzazione del bene comune”.

(Nella foto l'assessora ai Servizi sociali di Avola, Simona Calderaro)