Floridia, iniziati lavori per la videosorveglianza al cimitero

Sono cominciati i lavori per installare la videosorveglianza al cimitero di Floridia. Ad annunciarlo sulla pagina social, è stato questa mattina il sindaco, Marco Carianni. Se ne parlava da anni, ma nessuna amministrazione aveva pensato di rendere sicuro il cimitero, tra predoni e vandali. "Il nostro cimitero - ha detto Carianni - in passato è stato teatro di furti ed episodi di indicibile delinquenza. Questa amministrazione - ha concluso il sindaco - ci tiene alla sicurezza dei cittadini in qualsiasi luogo essi si trovino".