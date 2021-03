Scoperto un traffico di droga tra Melilli e Siracusa: sette arresti

E' in corso a Melilli e Siracusa l'operazione dei carabinieri denominata 'White mountains' su un vasto traffico di droga. I militari della compagnia di Augusta stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale di Siracusa, nei confronti di 7 persone accusate di fare parte di un sodalizio criminale, ritenuto responsabile dello spaccio di cocaina. La banda aveva individuato a Melilli il quartier generale per la vendita degli stupefacenti, acquistati nella frazione di Villasmundo e a Belvedere, a nord di Siracusa. Sono in corso numerose perquisizioni con l'ausilio di cani antidroga. All'operazione, stanno partecipando 50 militari, tra cui gli specialistici dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sicilia' di Sigonella, e un elicottero dell'Arma.

I componenti la banda utilizzavano cassette della posta ed autovetture in disuso parcheggiate sulla via come nascondigli per lo stupefacente. Il gruppo criminale, guidato da Rosario Vinci, gestiva un gruppo di spacciatori al dettaglio, soprattutto cocaina, tra Villasmundo e Melilli. A loro avrebbe insegnato i trucchi del mestiere: in moto avrebbero dovuto sempre portare il casco e rispettare il codice della strada. Mentre negli spostamenti in autovettura, la cocaina sfusa doveva essere posizionata sul tappetino dell'auto tenendo sempre a disposizione dell'acqua da versarvi sopra per scioglierla, anziché gettarla dal finestrino. L'operazione è stata denominata "White Mountains" dal nome del principale fornitore di cocaina del sodalizio, Antonino Montagno Bozzone, nei confronti del quale vi era un timore reverenziale, per la sua indole violenta in caso di ritardi nei pagamenti. In manette sono finiti Salvatore Aresco, 28 anni; Christian Crucitti, 32; Nicolò Minardi, 31; Alfonso Sollano, 25; Rosario Vinci, 29 anni; Antonino Montagno Bozzone, 31; Marianna Mandragona, 30. Impegnati nell'operazione oltre 50 militari, tra cui quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia" di Sigonella, del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del 12° Nucleo Elicotteri CC di Catania Fontanarossa.