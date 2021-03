Open Arms, a Palermo Gup dice no ai giornalisti all'udienza contro Salvini

L'udienza preliminare a carico del leader della Lega Matteo Salvini, in corso nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, è cominciata con la richiesta del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi di far assistere la stampa al procedimento che per legge si svolge a porte chiuse. Il senatore è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atto d'ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms. Alla scorsa udienza il gup aveva rigettato le istanze dei giornalisti di poter partecipare al procedimento, nonostante la rilevanza pubblica della vicenda. Né i legali di parte civile né le difese si sono opposte alla richiesta, motivata dalla procura con la tutela della libertà di stampa. Il gup Lorenzo Jannelli ha respinto la richiesta del procuratore della Repubblica di Palermo di far assistere la stampa all'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini, leader della Lega accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda Open Arms. Nonostante la rilevanza pubblica dell'evento ,"l'udienza preliminare per legge si svolge a porte chiuse", ha detto Jannelli. La procura - in aula sono presenti il capo dei pm Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara - terrà la discussione del procedimento. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.