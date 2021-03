Open Arms, la Procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per Salvini

- La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Salvini, per i reati di sequestro di persona e rifiuto d'atto d'ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms.La richiesta è stata formulata dal capo della Procura Palermo, Francesco Lo Voi. Prima avevano argomentato anche l'aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Calogero Ferrara.

"Non c'era alcuna condivisione, la decisione era esclusivamente del ministro dell'Interno, il quale come dicono i testi, la prendeva e ne portava a conoscenza, come dice Luigi Do Maio, generalmente con un tweet o altre forme di pubblicazione solo successivamente gli altri componenti del governo". Così il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, nel corso della discussione nell'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms.

"Io sono felice. Sono un italiano felice di aver fatto il suo lavoro, di aver protetto vite, dignità e confini, di aver svegliato l'Europa e se ne devo pagare e subire personalmente e penalmente le conseguenze, lo faccio con orgoglio e a testa alta". Cosi il senatore Matteo Salvini al termine dell'udienza preliminare nell'aula bunker del carcere Ucciardone, tappa del procedimento al termine del quale si deve decidere se l'ex ministro degli Interni dovrà andare a processo per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. "Lascio che siano i giudici - ha aggiunto - a giudicare se il ministro che ha difeso il suo paese merita 15 anni di carcere o se il carcere lo merita qualcuno che ha messo a rischio la vita di migliaia di persone. Non entro nel merito degli atti, penso di essere l'imputato più tranquillo sulla faccia della Terra".