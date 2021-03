Figliuolo e Curcio si vaccinano a Roma con AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca oggi a Roma al drive through militare alla Cecchignola per il commissario covid gen.Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio. Il generale spiega che le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo è la somministrazione di 500 mila dosi al giorno. Poi riferisce che "in alcune regioni l'annullamento delle prenotazioni AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c'è stato". Curcio: 'attivati volontari, migliaia a supporto delle Regioni'. Tra oggi e domani, intanto, in arrivo 344 mila dosi di Moderna.