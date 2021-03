La nave dell'ong Sos Mediterranee, Ocean Viking, ha tratto in salvo oggi 106 migranti a bordo di un "gommone sovraccarico che era in difficoltà in acque internazionali, a 34 miglia nautiche dalla Libia": è quanto si legge sull'account Twitter dell'ong. Ieri l'ong aveva soccorso altre 10 persone, tra cui "due donne, un neonato e tre bambini", a 36 miglia nautiche al largo della Libia.