Dirigente scolastica del 'Calderone' di Carini aggredita: solidarietà Cisl

"Esprimiamo solidarietà al dirigente scolastico Claudia Notaro dell'Ic Calderone, per l'aggressione subita da parte della madre di un alunno. L'episodio accaduto ieri a Carini è un fatto grave, facciamo appello affinché si possano ripristinare le condizioni di serenità nella comunità scolastica, perché un banale rimprovero non sfoci in simili episodi di violenza". Ad affermarlo è Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo-Trapani. "I fatti accaduti - aggiunge - riaccendono i riflettori sul modello educativo nelle scuole e nelle famiglie, che deve mirare piuttosto al rispetto necessario nei confronti di chi rappresenta la scuola e di tutta l'istituzione scolastica che da sempre svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, con un contributo che non può essere limitato dal timore di una reazione da parte degli adulti".