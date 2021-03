Contagi Covid a Santa Croce, scuole chiuse dal 22 al 29

A Santa Croce Camerina le scuole rimarranno chiuse da lunedì 22 a lunedì 29 marzo compreso. L’ASP di Ragusa ha dato parere favorevole alla richiesta del sindaco, Giovanni Barone, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado in città, a scopo cautelativo, allo scopo di tutelare la salute di alunni e studenti. L'ultimo report dell'Asp segnala 45 casi nel comune. Di concerto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è stato organizzato per la giornata di venerdì 26 marzo alle ore 15.00 un “drive in” per i tamponi riservati esclusivamente a tutti gli studenti ed al personale scolastico.

Il drive intende verificare la diffusione del contagio all’interno della scuola. Successivamente sarà organizzato un ulteriore drive in per tutta la popolazione.