Carabiniere di Siracusa abusò del nipote di 9 anni: 7 anni e sei mesi

Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per abusi sessuali. Il militare, in servizio al comando provinciale di Siracusa, tra il 2009 ed il 2010 avrebbe abusato del nipote di 9 anni. Il tribunale l'ha anche interdetto dai pubblici uffici e l'ha condannato a pagare una provvisionale di 20 mila euro alla vittima, oggi maggiorenne, e alla madre, che si sono costituiti in giudizio con gli avvocati Ezechia Paolo Reale ed Emiliano Bordone. La madre dela ragazzo si recava a lavoro e lasciava il figlio in casa della sorella e del cognato. E quando zio e nipote si trovavano soli, in più di un'occasione sarebbero avvenuti gli abusi. La difesa dell'imputato, gli avvocati Puccio Forestiere e Fabiola Fuccio, hanno preannunciato ricorso in appello.