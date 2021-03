Pallavolo, B1 femminile: Pvt Modica sottotono si arrende alla Rizzotto in quattro set

Rizzotti Design Catania 3

Egea PVT Modica 1

Rizzotti Design Catania: Messaggi 14, Pezzotti 2, Oggioni 15, De Luca 2, Muzi 22, Monzio Compagnoni 11, Conti, Agbortabi 8, Bonaccorso (L1), n.e.: Strano (L2), Musumeci, Belluomo, Minervini. All. Marco Relato.

Egea PVT Modica: Fabbo, Asero 1, Ferro 13, Turlà, Liguori 4, Gridelli 15, D'Antoni, Capponi 3, Giardi 12, Leandri 1, Ferrantello (L). all. Enrico Quarta.

Arbitri: Erika Burrascano e Rosa Comunale di Messina

Note: Parziali 25/22, 25/15, 25/23, 25/20.

Una Egea PVT Modica sottotono non riesce a ripetere l'impresa di sette giorni fa al “PalaRizza” contro la capolista Aragona e si arrende in quattro set alla Rizzotti Design Catania a Sant'Agata Li Battiti.

Una partita in cui a fare la differenza a favore del sestetto etneo sono stati i troppi errori commessi in ricezione dalle modicane, che non hanno così potuto attuare il gioco fluido e lineare che ha permesso loro di mettere sotto la capolista appena sette giorni fa.