Lega Sicilia, due nuovi ingressi nella squadra agrigentina: Giancarlo Granata e Carmelo Pace

Due nuovi ingressi nella Lega agrigentina. Si tratta di Giancarlo Granata e Carmelo Pace. "Si tratta di due adesioni importanti - afferma in una nota il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo - per proseguire in un progetto politico convincente ed attrattivo, nel solco della leadership di Matteo Salvini. Giancarlo Granata è stato deputato regionale, Carmelo Pace, ex sindaco di Ribera per due mandati, ha contribuito alla crescita della Lega nel suo comune".

Anche a Catania continuano le adesioni al partito di Salvini. E' passato alla Lega un altro consigliere comunale, Emanuele Nasca. A Palazzo degli Elefanti la Lega ha in giunta gli assessori Fabio Cantarella e Alessandro Porto e, in Consiglio comunale, Alessandro Messina ed Emanuele Nasca.