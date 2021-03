Scontro tra tre auto alla Circonvallazione di Monreale: quattro persone ferite

Incidente stradale la scorsa notte a Monreale lungo la Circonvallazione. Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro tra una Chevrolet, una Seat e una Hyundai all'altezza dell'incrocio con via Santa Liberata. Una donna di 72 anni, alla guida della Chevrolet, è rimasta ferita in modo grave; ferite anche la persona di 31 anni alla guida della Seat e quelle a bordo della Hyundai. Sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedali. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Monreale per accertare le responsabilità. Il traffico è rimasto bloccato lungo la Circonvallazione.