Nella serata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un siracusano, di 33 anni, intento a tagliare palme dagli alberi di un giardino pubblico sito in Via Montebianco e lo hanno denunciato per tentato furto. All’uomo è stata sequestrata una scala ed un coltello da cucina.