Covid, tamponi drive - in a Melilli: 8 positivi e tre sospetti

Sono stati 542 i tamponi effettuati nel corso della giornata di ieri dall’Asp, nella postazione drive-in allestita in piazza San Sebastiano dal Comune di Melilli insieme ai volontari della Protezione Civile e della Misericordia di Melilli. Una scelta, portata avanti con convinzione dall’amministrazione comunale per contrastare l’avanzata del Covid e per ottenere un quadro di riferimento il più oggettivo possibile sul numero dei contagiati a Melilli centro. I tamponi rapidi hanno individuato 8 positivi e 3 sospetti positivi al Covid-19 che sono andati in isolamento in attesa di effettuare il tampone molecolare.