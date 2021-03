Due catanesi presi a Marsala: in auto gli trovano due chili di cocaina

Due uomini di 44 e 43 anni, Carlo Frazzitta di Marsala, e Agatino Lorenzo Abate di Catania, sono stati arrestati dai carabinieri perché trovati in possesso di due chilogrammi di cocaina, ad un posto di blocco all'ingresso di Marsala. I due tornavano in auto dopo essere stati, a quanto pare, fuori provincia. Hanno giustificato il loro viaggio, nonostante i divieti imposti dalla zona arancione, per motivi di lavoro, tradendo però subito un notevole nervosismo che ha insospettito i militari. Dopo l'arresto, sono stati rinchiusi nel carcere di Trapani. Domani, davanti al gip del Tribunale di Marsala Riccardo Alcamo, si terrà l'udienza di convalida.